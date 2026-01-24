À la fin du quatrième trimestre 2025, les indicateurs d’activité de Wifak International Bank affichent une progression généralisée, tant au niveau de la collecte que du financement de la clientèle. Cette dynamique s’accompagne d’une hausse du produit net bancaire, dans un contexte marqué par l’élargissement du réseau et une distinction en matière de qualité de service.

Les dépôts de la clientèle ont atteint 1.446 millions de dinars à fin décembre 2025, contre 1.161 millions de dinars au 31 décembre 2024. Cette évolution correspond à une progression de 24,55% sur un an. Elle traduit une accélération de la collecte des ressources auprès de la clientèle.

Dans le même temps, l’encours des financements à la clientèle a progressé de 18,28% pour s’établir à 1.443 millions de dinars à fin décembre 2025, contre 1.220 millions de dinars à la même période de l’année précédente. Cette évolution reflète une augmentation de l’activité de financement.

Progression des revenus et hausse des charges

Les produits d’exploitation bancaire ont enregistré une hausse de 14% en 2025. Ils sont passés de 164,585 millions de dinars à 187,631 millions de dinars à fin décembre. Les charges d’exploitation bancaire ont également augmenté, de 12,03%, pour atteindre 80,3 millions de dinars, contre 71,7 millions de dinars un an auparavant.

Dans ce contexte, le Produit Net Bancaire a affiché une croissance de 15,53%. Il s’est établi à 107,3 millions de dinars à fin décembre 2025, contre 92,8 millions de dinars à fin décembre 2024. Cette évolution résulte d’une progression des produits supérieure à celle des charges d’exploitation bancaire.

Par ailleurs, les charges opératoires ont connu une hausse plus marquée. Elles ont augmenté de 26,47% pour totaliser 77,6 millions de dinars à fin décembre 2025, contre 61,3 millions de dinars à la même date de l’année précédente.

Extension du réseau et distinction en matière de service client

Le dernier trimestre 2025 a été marqué par l’ouverture de deux nouvelles agences. Cette évolution porte le réseau de Wifak International Bank à 56 agences à fin décembre 2025. L’objectif affiché est de renforcer la proximité avec la clientèle sur l’ensemble du territoire.

Enfin, la banque a clôturé l’année 2025 par l’obtention du prix « Élu Service Client de l’Année 2026 ». Cette distinction vient reconnaître les actions menées en faveur de la qualité de service et de la satisfaction de la clientèle.