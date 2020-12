“La société Yazaki est actuellement en période de repos annuel, à l’occasion du nouvel an administratif, et reprendra ses activités le 4 janvier 2021”, a fait savoir le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines dans un communiqué publié mercredi.

Le département dément ainsi, des informations véhiculées par un nombre de médias sur la fermeture des usines de la société japonaise en Tunisie, soulignant que la société a exprimé son étonnement quant à la diffusion de cette rumeur, alors qu’elle envisage de développer ses activités et ses investissements dans le pays.

Spécialisée dans la fabrication des composants automobiles au profit de constructeurs automobiles internationaux, Yazaki compte 2800 employés dans sa filiale de Gafsa et 2600 autres à Bizerte, a rappelé le ministère.