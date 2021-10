Le Groupe Yazaki, fabricant japonais de composants automobiles et fournisseur de grandes sociétés automobiles internationales, nie toute intention de quitter la Tunisie et dément les informations qui circulent sur les réseaux sociaux et certains médias, selon lesquelles le groupe envisage de fermer ses usines en Tunisie et s’orienterait vers le Maroc pour ouvrir de nouveaux projets.

“Ces informations sont dénudées de tout fondement”, a affirmé le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, jeudi, dans un communiqué, exprimant son total soutien au groupe Yazaki et son attachement à lui fournir un climat favorable à son activité.

Le directeur général de la société Yazaki à Bizerte, Safouen Hkiri, avait envoyé une correspondance au ministère de l’Industrie exprimant “son étonnement quant à la diffusion de ces rumeurs au moment où la société envisage de développer ses activités et investissements en Tunisie”.

La diffusion de ces rumeurs a perturbé l’activité des usines Yazaki, a-t-il ajouté, faisant savoir que “la société poursuivra en justice tous ceux qui seraient impliqués dans la diffusion de ces rumeurs”.

La société Yazaki offre 2 800 postes d’emploi dans sa filiale de Gafsa et 2 600 postes dans sa filiale à Bizerte.