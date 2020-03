La câblerie du groupe nippon Yazaki, implantée à Gafsa, a stoppé totalement son activité, à partir de ce jeudi, à cause de la situation exceptionnelle qui prévaut dans le pays et conformément aux mesures préventives prises à l’échelle nationale et régionale, contre la propagation du Covid-19, lit-on dans un communiqué de la direction de l’usine.

Cette décision a été prise en accord avec le syndicat de base et la commission paritaire pour une période s’étalant entre le 19 et le 29 mars 2020, avec possibilité de reconduction, indique, jeudi, à l’agence TAP, le chargé de communication au syndicat, Hichem Samet, précisant que le paiement des salaires sera assuré.

L’usine, totalement exportatrice de câble automobile, emploie environ 2000 agents et cadres.