L’unité allemande de câblage automobile “Kromberg & Schubert” à Béja a repris ses activités après une période de suspension de 41 jours à cause de la pandémie du coronavirus, a indiqué Wissem Badri, directeur de la société.

La reprise des activités est assurée pour le moment par un effectif de 1950 ouvriers sur un nombre total de personnel de 3200 personnes, a-t-il souligné à l’Agence TAP, estimant que la capacité totale de production reprendra dans un mois si les indicateurs de santé demeurent positifs.

La même source a affirmé que plusieurs mesures ont été établies pour garantir la protection et la sécurité des ouvriers de l’usine dont la désinfection des ateliers, la séparation des issues d’entrée et de sortie, l’examen médical des ouvriers, la distribution de bavettes et l’augmentation du nombre des bus pour le transport du personnel par groupe réduit.