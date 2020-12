La Coordination de la “création d’une nouvelle Tozeur”, qui revendique l’appropriation de terres domaniales par les habitants de la région, a organisé de nouveaux sit-in, dimanche 20 décembre, sur une terre qui fait l’objet d’un litige avec l’Etat et dans le centre-ville de Tozeur. Elle demande le règlement de la situation foncière de cette terre.

La ville connaît un calme relatif après les tensions et les altercations entre les protestataires et les forces de sécurité, survenues samedi.

Le coordinateur du projet “la création d’une nouvelle Tozeur”, Ragheb Ezzine a assuré que la coordination n’était pas impliquée dans les actes de vol et de pillage perpétrés dans les locaux et les espaces commerciaux. Il a affirmé que toutes leurs actions étaient pacifiques, faisant assumer aux autorités régionales et sécuritaires, la responsabilité de l’évolution des protestations en affrontements.

Il a assuré que les mouvements de protestation de la coordination vont se poursuivre dimanche et au cours des prochains jours.

Ezzine a expliqué que le problème foncier à l’origine des protestations, résulte de la position prise par les autorités qui n’ont pas accepté leur demande de céder des terres domaniales comprenant environ 2300 lotissements pour l’habitation, arguant qu’il s’agit de terres domaniales.

“Les membres de la coordination vont recourir à la justice contre le gouverneur de la région et les responsables sécuritaires pour “usage excessif de la force”. En outre, un autre groupe de la coordination va porter plainte contre le ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières pour “non cession de ces terres aux habitants de la région”, a t-il ajouté.

A relever que des volontaires de la société civile et des citoyens ont mené une campagne de nettoyage de la ville de Tozeur, pour effacer des traces de pillages et de déprédations, perpétrés samedi soir.

A rappeler que 4 policiers ont été blessés lors des affrontements entre les protestataires et les forces de sécurité, survenus samedi, selon le syndicat de base du district de la sécurité nationale alors que 5 protestataires ont été blessés, selon Ezzine.