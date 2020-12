Un protocole de coopération pour le renforcement des droits de la femme et l’égalité des sexes a été signé mardi, entre le ministère de la Femme, de la Famille et des Personnes âgées et l’entité des Nations unies pour l’égalité des sexes.

La ministre de la Femme, Imene Zahouani Houimel, et la représentante de l’entité des Uations unies pour l’égalité des sexes, Begona Lasagabaster, ont procédé à la signature de ce protocole qui porte sur le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines prioritaires relatives à l’autonomisation économique des femmes, la lutte contre la violence à l’égard des femmes, le leadership, la sécurité, la paix, la gouvernance et la planification.

Il stipule également l’adoption d’une approche qui tient compte du genre social dans les différentes politiques nationales afin de faire face aux répercussions de la Covid-19 et des programmes relatifs à la réalisation des objectifs du développement durable à l’horizon 2030.

A cette occasion, la ministre a souligné l’importance de la coopération entre le ministère de la femme et l’entité des nations unies en matière de consolidation des droits de la femme et l’égalité des chances entre les deux sexes et l’appui des efforts des différents établissements y afférents, tels que le CREDIF et l’Observatoire national de lutte contre la violence vue de concrétiser les objectifs communs.