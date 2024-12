Le bureau du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) de Tunis a annoncé le lancement d’une campagne ayant pour slogan « Orange, la couleur qui nous unit », qui comprend une série d’activités organisées par l’UNFPA et ses partenaires, dans le cadre de la campagne internationale des 16 jours d’activisme contre la violence à l’égard des femmes et des filles.

La campagne vise à sensibiliser aux différents types et spécificités de la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles, et à contribuer au renforcement de la prévention.

Ces activités comprennent des activités de terrain telles que des congrès, des journées portes ouvertes, des formations, et une série de campagnes de sensibilisation sur divers sujets, y compris la violence dans l’espace numérique, le féminicide, et d’autres.

l’UNFPA Tunisie a récemment élaboré plusieurs études sur la violence à l’égard des femmes, y compris une étude sur la violence numérique à l’égard des femmes et des filles en Tunisie, une étude sur le phénomène du fémicide en partenariat avec la Faculté des sciences juridiques et politiques de Tunis, et une autre sur les « indicateurs de la violence conjugale » en partenariat avec l’Observatoire national de la femme.