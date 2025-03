Le signalement numérique à distance est désormais disponible sur le site de l’Observatoire National de Lutte contre la Violence à l’égard des Femmes.

Selon un communiqué de l’Observatoire, il s’agit d’un moyen sécurisé, confidentiel et facile de signaler toute forme de violence, à tout moment et depuis n’importe où, en remplissant simplement un formulaire en ligne.

Cette initiative a été mise en place avec l’appui de l’UNFPA Tunisie, dans le cadre du programme EMNA : Pour une réponse intégrée aux violences basées sur le genre, financé par l’Union Européenne en Tunisie.

Lancé depuis 2008 par le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors, le numéro vert 1899 reste également disponible pour toute demande d’écoute, d’orientation et de soutien, accessible gratuitement et de manière anonyme, ajoute le communiqué.