L’association “Femmes et citoyenneté au Kef” a organisé mercredi à Tunis un séminaire pour la présentation de son projet ” Protection des femmes victimes de violence et l’interdiction du féminicide en Tunisie”.

Le rapport annuel pour l’année 2024 de cette association intitulé “les violences faites aux femmes dans le gouvernorat du Kef” a été présenté à cette occasion.

Le rapport annuel de 2024 sur les violences faites aux femmes et la prise en charge des victimes dans le gouvernorat du Kef a dévoilé que la violence conjugale dans l’espace privé représente 78,4 pc des cas de violence faites aux femmes dans cette région.

La responsable de ce rapport annuel Monia Kari a indiqué que cette étude a été élaborée selon une méthodologie de recherche qui tient compte des aspects quantitatifs et qualitatifs et s’est appuyée sur un ensemble de témoignages de femmes victimes de violence prises en charge par l’association, dans le cadre de la loi numéro 58 relative à l’élimination de toutes formes de violences à l’égard des femmes en Tunisie.

“Sur le plan quantitatif, les données recueillies dans ce rapport, se sont basées sur les documents du centre Manara d’écoute et d’orientation relevant de cette association, qui l’unique source d’information dans la région” a-t-elle affirmé, déplorant l’absence de statistiques nationales et de rapports annuels sur le recensement des cas de violence à l’égard des femmes et des crimes de féminicide.

Pour sa part, le chef du projet “Protection des femmes victimes de violence et l’interdiction du féminicide en Tunisie” Elyes Jebali, a relevé que ce rapport fait la lumière sur l’efficacité du processus de prise en charge multidisciplinaire (santé, sécurité, justice) et comprend les principales recommandations visant à améliorer la mise en œuvre de la loi organique numéro 58.

Il a indiqué que la violence psychologique ou morale occupe le premier rang sur la liste des violences faites aux femmes avec un taux de 93,75%, notant que cette forme de violence entraine de graves atteintes à l’intégrité psychique.

Jebali a précisé que les différentes mesures contenues dans la loi numéro 58, notamment en ce qui concerne les dispositifs de prévention n’ont pas été activés, “ce qui a contribué selon ses dires à la hausse du taux de féminicide”.

Par ailleurs, le rapport annuel sur les violences faites aux femmes comprend plusieurs recommandations dont notamment, l’importance de la formation continue des juges, des sécuritaires et des juges de la famille en matière de protection des femmes victimes de violence.

Ce rapport a souligné la nécessité d’accélérer la publication des décisions de protection et d’augmenter le nombre des unités spécialisées dans le gouvernorat du Kef pour rapprocher les services de protection aux femmes victimes de violence.