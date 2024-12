Les mécanismes de prise en charge des femmes victimes de violence en général et des femmes handicapées en particulier, considérées comme l’une des catégories sociales les plus vulnérables et les plus exposés à diverses formes de discrimination ont fait l’objet d’un atelier de sensibilisation tenu, mardi matin, à Tunis.

Les participants à cette rencontre ont évoqué les efforts déployés pour lutter contre le phénomène de la violence à l’égard des femmes en Tunisie, notamment celles handicapées, et sur l’importance du rôle des autorités concernées et des associations de la société civile actives dans ce domaine pour assurer le succès des programmes et stratégies nationaux y afférents.

Des experts, des juristes et des représentants d’associations de défense des droits de la femme de différentes régions ont participé à cette rencontre, organisée à l’initiative du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en coopération avec le Ministère de l’Intérieur, le Ministère des Affaires Sociales, le Ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes Agées, et plusieurs organismes nationaux et régionaux concernés par la promotion de la femme et la défense de ses droits.

Il s’agit également de sensibiliser à l’importance de redoubler d’efforts pour réduire le phénomène de la violence et ses répercussions sur les femmes et la société et de souligner l’importance d’activer les nombreuses initiatives et mécanismes initiés dans ce contexte pour contribuer à réduire sa propagation et aider les femmes handicapées à s’intégrer facilement et efficacement dans leur environnement socio-économique.