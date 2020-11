Dans le cadre du programme de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique entre la République Tunisienne et la Hongrie pour les années 2020, 2021 et 2022, le gouvernement Hongrois, offre au titre de l’année universitaire 2021-2022, 200 bourses au profit des étudiants tunisiens pour poursuivre leurs études supérieures en Hongrie.

Ces études portent sur les domaines des sciences de l’ingénieur, des sciences agricoles, des sciences naturelles, des sciences humaines et sociales, des sciences de l’environnement, et de l’informatique et technologie de l’information, aux niveaux de Licence, de Mastère et de Doctorat, informe le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique dans un communiqué rendu public.

Selon la même source, le programme de bourse offre aux récipiendaires différents avantages dont une Exonération des frais d’inscription, Allocation mensuelle selon les cycles concernés, Logement universitaire ou une contribution aux frais d’hébergement pour l’ensemble de la durée de la période de la bourse, en plus d’une Assurance médicale.

Les candidats aux bourses doivent remplir les conditions suivantes à savoir un dossier de candidature approuvé par les services du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Avoir le diplôme requis pour l’accès au cycle d’étude demandé avant le 31 Août 2021, Avoir les prérequis linguistiques conformément aux règles linguistiques définies par l’établissement d’accueil, ou poursuivre une année préparatoire en langue hongroise couverte par la bourse, pour les formations dispensées en langue hongroise.

Ne sont éligibles que les candidatures à un cycle de formation entier (full time programme), en Licence, Mastère et Doctorat, rappelle le ministère. Pour les anciens boursiers de Stipendium Hungaricum, ils ne peuvent pas re-postuler pour la deuxième fois pour le même niveau de cycle d’études. Pour re-postuler à un nouveau cycle d’études différent, ils doivent présenter leurs diplômes avant le 1er Août 2021.

La date limite de candidature est le 15 janvier 2021, précise le ministère.

Pour plus d’informations, les candidats sont appelés à visiter le site officiel du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à l’adresse suivante : http://www.mes.tn/?langue=fr