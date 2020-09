Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la Fondation de la Maison de Tunisie à Paris et Daily Grind Studio ont présenté une avant première d’une nouvelle exposition autour de la calligraphie arabe contemporaine de l’artiste tunisien basé à Paris Meen One.

L’avant-première a eu lieu le 19 et 20 septembre 2020 à la Fondation de la Maison de Tunisie avec la présentation des quatre premiers posters dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine à la Cité Internationale Universitaire de Paris. Le vernissage officiel aura lieu le 7 octobre 2020 avec la présentation d’une série de posters en linogravure et impressions digitales, lit-on sur le site officiel de la Fondation de la maison de Tunisie .

Dans cette exposition intitulée ” Arcanes “, le calli-graffeur présente une série d’œuvres inspirées des arcanes du tarot. S’inspirant des poètes et écrivains arabes, de la pensée soufie et des philosophes des Lumières, l’artiste imagine un tirage de tarot qui montre les différents destins pouvant se présenter à un jeune du monde arabe.

Entre le rêve et le doute, l’exil ou l’exode, entre liberté inespérée et démocratie factice, cette exposition lève le voile sur l’avenir incertain que vit la jeunesse arabe. Les œuvres exposées en éditions limitées ainsi que d’autres linogravures en formats plus petits seront mises en vente lors du vernissage officiel.

L’artiste Meen One est un graphic/motion designer et artiste calli-graffeur tunisien basé à Paris. Il est connu par sa maîtrise du spray et l’art du graffiti pur et dur. Il a réussi à développer son propre style en calligraphie arabe en parallèle à son travail de graffiti pour nous montrer la beauté et la maniabilité de la lettre arabe loin des compositions déjà vues et abstraites.

Le calligraphe urbain représente des textes de poésies ou de philosophie dans des formes animales, végétales, des objets du quotidien ou autres. Les compositions, souvent intrigantes, poussent à chercher en profondeur le texte écrit pour trouver le lien entre le contenu et le contenant.

Ce travail fait partie de son projet intitulé “One Nation” qui cherche à rapprocher les jeunes issus de l’immigration en France de la littérature arabe et la philosophie des lumières à travers une langue qui leur est familière mais parfois inaccessible, dans un style graphique purement urbain.

Ayant participé à plusieurs expositions collectives et personnelles en France et ailleurs, Meen One revient à la Fondation de la Maison de la Tunisie pour sa deuxième exposition personnelle de calligraphie arabe contemporaine.