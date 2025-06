La galerie Selma Feriani participe avec une exposition collective présentant des œuvres de trois artistes maghrébins à la foire “Art Basel – Bâle” qui se déroulera du 16 au 22 juin 2025, dans la ville de Bâle en Suisse.

L’exposition réunit des œuvres de l’artiste peintre tuniso-américaine Nadia Ayari en plus des artistes marocains Sara Ouhaddou et M’barek Bouhchichi.

La Foire de Bâle rassemble le monde de l’art international. Tout au long d’une semaine, elle présente nombreuses expositions exceptionnelles à Bâle et ses alentours. Plus de 200 galeries de premier plan ainsi que plus de 4 000 artistes des cinq continents sont présents.

La foire d’Art Basel à Bâle est divisée en secteurs. Chaque secteur a un objectif spécifique, des œuvres monumentales aux présentations en solo d’artistes émergents.

“Cette présentation soigneusement organisée établit un dialogue entre trois voix remarquable contemporaines d’Afrique du Nord, déplaçant le patrimoine régional et le symbolisme des périphéries vers le centre à travers un langage artistique partagé”, annoncé la galerie dans sa newsletter de ce samedi 31 mai.

L’exposition combine à la fois une approche axée sur la recherche et une exploration approfondie de la matière et de l’esthétique. Ces artistes puisent dans des fils thématiques historiques qui se déplacent en conjonction avec des idiomes gestuels inhérents aux origines marocaines et tunisiennes.

Couvrant la céramique, le tissage, la peinture et la sculpture, les œuvres relient le passé et le présent, à la fois, matériellement et conceptuellement à travers une réinterprétation des iconographies régionales.

Nadia Ayari est une peintre tuniso-américaine basée à New York, connue pour ses peintures aux textures distinctives qui équilibrent abstraction et narration tout en explorant les thèmes de la survie. Ayari a déménagé aux États-Unis en 2000, où elle a obtenu un baccalauréat en histoire de l’Art de l’Université de Boston et une maîtrise en Beaux-arts en peinture de la Rhode Island School of Design.

À cheval entre abstraction et figuration, son travail négocie souvent le personnel et le politique. Employant un ensemble de protagonistes inspirés par la flore de son Afrique du Nord natale, elle crée des compositions qui sont des représentations visuelles de notre condition anthropocène.

Elle rend ces scènes dans une peinture à l’huile épaisse et méthodiquement appliquée pour donner aux personnages et à l’espace plastique qu’ils habitent une peau substantielle, ce qui les rend physiquement identifiables.

Ses œuvres se trouvent dans les collections de la Collection Pinault, Paris, France; la Fondation Dalloul Art, Beyrouth, Liban; Le X Museum, Pékin, Chine, la Fondation Kamel Lazaar, Tunis, Tunisie ; La Collection Scantland, Columbus, Ohio; Fundación Medianoche, Grenade, Espagne; Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden, Marrakech, Maroc Fondation Barjeel, Sharjah, Émirats Arabes Unis; Musée d’État d’Art Contemporain, Thessalonique, Grèce; Collection Saatchi, Londres, Royaume-Uni.

La galerie Selma Feriani est une galerie d’art contemporain basée entre Tunis et Londres qui soutient l’infrastructure artistique croissante en Tunisie et en Afrique du Nord, offrant aux artistes une plate-forme mondiale dans un environnement stimulant et avec une curation locale et internationale exceptionnelle.

Créée en 2013 à Londres puis à Sidi Bou Saïd, Tunis, la mission permanente de Selma Feriani a été de rechercher des artistes contemporains émergents et établis de la région MENA et au-delà, de soutenir leur développement de carrière à long terme et de faciliter leur reconnaissance financière, critique et historique.

En soutenant l’infrastructure artistique croissante en Tunisie et en Afrique du Nord, la galerie offre aux artistes une plate-forme mondiale dans un environnement stimulant et avec une curation locale et internationale exceptionnelle.

Fondée par des galeristes en 1970, Art Basel est la principale plateforme mondiale des collectionneurs, galeries et artistes. Les salons d’art Art Basel sont organisés plusieurs fois par an dans différentes villes et divers continents: Hong Kong (mars), Bâle (juin), Paris (octobre) et Miami (Décembre).

Un nouveau rendez-vous a été également créé au Qatar qui accueillera la foire Art Basel Doha en février 2026.

Art Basel Paris se déroulera dans sa 10ème édition prévue du 24 au 26 octobre 2025, au Grand palais. “Selma Feriani Gallery” (Tunis-Londres) figure parmi une liste de 203 exposants de 40 pays qui participeront à la prochaine édition d’Art Basel Paris.