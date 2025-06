La ministre des Affaires Culturelles, Amina Srarfi, et le ministre italien de la Culture, Alssandro Giuli, ont inauguré, vendredi, à Rome, l’exposition archéologique « La Magna Mater de Zama à Rome » qu’abritera durant cinq mois le Parc archéologique du Colisée (Parco archeologico de Colosseo).

La cérémonie d’ouverture a eu lieu en présence de l’ambassadeur de Tunisie en Italie Mourad Bourhela et l’ambassadeur d’Italie en Tunisie Alessandro Brunas, en plus d’un certain nombre de diplomates et de chercheurs, indique un communiqué du ministère des Affaires Culturelles publié hier soir.

La délégation tunisienne comprend Tarek Baccouche et Sondess Douggui-Roux, respectivement Directeur Général et Chargée de Recherche à l’Institut National du Patrimoine (INP), en plus du chercheur et archéologue Fethi Bejaoui ayant dirigé les premières fouilles sur le site de Zama de 1996 à 2007.

Selon le communiqué de son département , Amina Srarfi a exprimé sa fierté de voir exposer des artefacts provenant du site de Zama sur le plus important site archéologique italien qui attire, quotidiennement, des milliers de visiteurs.

Cette exposition constitue une occasion pour faire connaître davantage la Tunisie, berceau des civilisations, et son riche patrimoine historique et culturel, a encore dit la ministre.

Pour sa part, Alssandro Giuli s’est félicité de la coopération bilatérale italo-tunisienne dans divers domaines culturels, en particulier le patrimoine, ce qui confirme les liens profonds entre les deux pays qui partagent un important patrimoine historique.

La Méditerranée sépare, géographiquement, les deux pays et en même temps les unit historiquement en tant que deux civilisations majeures dans l’histoire de l’humanité, a indiqué le ministre italien.

Organisée du 5 juin au 5 novembre 2025, l’exposition « La Magna Mater de Zama à Rome » est composée de trente artefacts faisant partie d’objets archéologiques découverts sur le site de Zama Regia dans le gouvernorat de Siliana.

Fruit de trente ans de fouilles tuniso-italiennes, étalées 1996 à 2016, l’exposition est organisée en partenariat entre l’INP et le Parc archéologique du Colisée.

Les artefacts exposés font partie d’une large collection datant de différentes époques, -avant et après J.C-, composée de temples et de lieux de culte dans l’ancienne Zama, connue par son histoire romaine mais aussi médiévale et préromaine, numide et punique.

Transférés en Italie, depuis mars dernier, ces artefacts ont été restaurés dans les laboratoires du Parc Archéologique du Colisée avec la participation d’une équipe de l’INP.

L’intitulé de l’exposition “Magna Mater” (Déesse mère ou grande Déesse) fait référence à la déesse Cybèle dans la mythologie romaine dont le culte était répandu à Rome et dans l’Empire romain.

Le site de Zama Regia est le témoin de la fameuse bataille de Zama, dernier épisode de la deuxième guerre punique, en 202 avant J.-C.

Après Rome, cette exposition itinérante de cinq mois fera escale au « Musée national du Bardo » à Tunis, à partir de décembre 2025.