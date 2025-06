L’artiste Plasticienne Dhouha Gara expose au Centre culturel Bir Lahjar du 13 juin au 05 juillet 2025. Le vernissage de l’exposition ” Le chemin vers la lumière” aura lieu ce vendredi 13 juin 2025.

Mêler deux univers opposés, jouer avec les couleurs et les formes, me libérer… C’est dans cet élan que je cherche à ouvrir mon cœur à une dimension plus spirituelle.

Entre acrylique, pastel et textures, je cherchais ma voie, une quête vers ma lumière intérieure, vers mes propres émotions. Ce voyage intime a donné naissance au thème de ma première exposition personnelle : une exploration du figuratif abstrait.

Comme beaucoup, j’ai commencé par le figuratif, explorant le patrimoine, les forts, et les habits traditionnels, en particulier ceux de Kélibia. Mais peindre le réel ne suffisait pas à apaiser mes émotions.

Dhouha Gara, artiste plasticienne autodidacte, issue d’une famille d’artistes, est la fille du défunt acteur renommé Rachid Gara et la nièce du peintre Raouf Gara. Depuis une dizaine d’années, je me suis consacrée à la peinture, cet univers onirique qui m’a permis de me retrouver, de m’envoler.