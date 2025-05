Les amateurs d’arts plastiques ont rendez-vous du 14 juin au 14 juillet 2025 à la galerie Archivart avec l’univers poétique de l’artiste Amor Ghedamsi, à travers son exposition personnelle “Le Messager”.

L’art d’Amor Ghedamsi offre plus qu’une expérience esthétique ; il propose, comme l’écrit Wafa Gabsi dans le texte curatorial, une forme de transcendance. Ceux qui ont rencontré son travail ne savent peut-être pas s’il s’intéresse à la trace plastique et picturale ou à sa représentation spirituelle. La frontière entre les deux est brouillée.

“Mais on ne peut nier la dimension transcendante de ses peintures, qui incitent les spectateurs à se demander : « Suis-je hanté par ce que je regarde, ou par quelque chose déjà en moi que cela a mis en lumière ? ».

Les peintures d’Amor Ghedamsi commencent souvent par des dessins de formes tangibles ou représentatives : animaux, figures humaines, feuillages… Puis, dans un processus mêlant contemplation, recherche, fouille, construction et déconstruction, l’artiste rassemble des éléments de la nature et puise dans leurs traces. En explorant la fragilité de cette nature, il réinvente son éphémère : il gratte la rouille, y applique de la peinture, ajoute des symboles, des formes géométriques, des champs de couleur et d’autres couches picturales. Ce processus d’ajout, d’estompe, de collage, de gravure, d’obscurcissement et de révélation aboutit à une forme d’apparition, d’existence.

Ce qui commence comme une exploration du réel se transforme en un langage symbolique, imaginaire et sacré. Les œuvres achevées de l’artiste peintre sont la manifestation du processus même qui les a fait naître et le dépassent. Elles sont traversées par la vie et la décadence, l’action et la mémoire, l’éclosion et la dissolution, la perte et la renaissance.

Artiste peintre et écrivain, Amor Ghedamsi expose depuis le milieu des années 1990. Son travail a été présenté dans de nombreuses galeries privées en Tunisie et à l’étranger, ainsi qu’au Musée d’Art Moderne et Contemporain. Il a également exposé à la galerie Boushahri au Koweït, au Regency Hotel à Doha, à The Mojo Gallery à Dubai, et lors de l’exposition Grands Peintres du Maghreb à L’Hay-les-Roses, près de Paris.

En parallèle de son parcours en galerie, il a pris part à plusieurs biennales et symposiums internationaux, notamment au Caire, en Jordanie, à Téhéran, en Crète et à Doha, affirmant ainsi sa présence sur la scène artistique internationale.