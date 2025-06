Lancement du Salon national des arts plastiques à Dar El Founoun : 64 artistes tunisiens à l’honneur

Le vernissage du Salon national des arts plastiques, organisé dans sa première édition, a eu lieu, samedi soir, à la Maison des Arts du Belvédère, “Dar el Founoun”, à Tunis.

Des œuvres réalisées par des artistes diplômés des écoles de beaux-arts et autres autodidactes sont exposées à ce Salon des arts plastiques qui se tient du 14 juin au 5 juillet 2025 à l’initiative du ministère des Affaires Culturelles.

La ministre des Affaires Culturelles, Amina Srarfi, a présidé la cérémonie officielle d’ouverture de cette première édition, en présence d’une pléaide d’artistes plasticiens et des passionnés d’art plastiques.

Dans une déclaration aux médias, la ministre a souligné que ce Salon est une initiative qui rassemble des artistes plasticiens de différentes disciplines et issus de divers gouvernorats. L’exposition met en valeur la créativité des artistes plasticiens, a encore dit la ministre, soulignant que ce rendez-vous semestriel sera organisé en deux sessions, en janvier et en juin.

Srarfi a souligné que ce salon national des arts plastiques constituera une plateforme de créativité et d’échange entre artistes. Un comité d’achat sélectionnera certaines œuvres exposées en vue de leur acquisition par le ministère des Affaires Culturelles au profit de l’Etat, a fait savoir la ministre.

“Voila enfin un grand rendez-vous où les beaux arts sous toutes leurs formes nous font découvrir des œuvres de toutes les régions du pays. Ce salon, le premier en son genre, sera ouvert au grand public et permettra aux artistes d’être mieux suivis et exposés à plus grande échelle”, peut-on lire dans l’éditorial du catalogue signé par la ministre des Affaires Culturelles.

Le catalogue présente la stratégie du ministère en matière d’action culturelle dont les arts plastiques qui constitue un secteur clé bénéficiant du soutien de l’Etat. Quelques 64 artistes plasticiens de différentes disciplines et issus de divers gouvernorats exposent à ce premier “Salon national des arts plastiques”

Le salon présente 84 œuvres, sélectionnées parmi environ 180 œuvres candidates, majoritairement de la peinture (54) suivie de la sculpture (12), en plus de la photographie (7), la gravure (7), la céramique (2) et l’installation (2).

Les artistes participants représentent les gouvernorats du Grand Tunis (Ariana, Ben Arous, Manouba et Tunis), Jendouba, Siliana, Béja, Le Kef, Kairouan, Zaghouan, Kasserine, Sidi Bouzid, Tozeur, Gabès, Gafsa, Médenine, Kébili, Bizerte, Nabeul, Mahdia, Monastir, Sousse et Sfax.

La scénographie de l’exposition a été conçue par l’artiste-plasticienne Salma Mejri qui a choisi de placer les œuvres en deux pavillons. Dans une déclaration à la TAP, la commissaire d’exposition a souligné que les œuvres des artistes issus des régions intérieures sont visibles au rez-de-chaussée.

A travers ce Salon national des arts plastiques, le ministère des Affaires culturelles ambitionne de repenser la gestion des subventions destinées aux artistes plasticiens, en élargissant les opportunités de participation à des créateurs issus de toutes les régions et de toutes les générations, de manière totalement gratuite.

Cette initiative qui s’inscrit dans une démarche de décentralisation de l’offre culturelle visant à offrir une visibilité aux artistes dans les régions, a été mise en œuvre en coordination avec les artistes plasticiens à travers les délégations régionales aux Affaires culturelles.

Ce salon vise à résoudre plusieurs problèmes liés au soutien des artistes dans les régions, face à l’absence de galeries et d’espaces d’exposition dans certaines zones, ce qui empêche la commission d’achat d’accéder aux créations des artistes.

Il devra permettre d’encourager la création artistique dans les régions intérieures, d’autant plus que certaines des œuvres exposées mettent en valeur le patrimoine culturel local.

L’exposition sera ouverte au grand public à partir de ce dimanche 15 juin, tous les jours de 9H00 à 17h00, au Centre national d’art vivant (CNAV-Belvédère).