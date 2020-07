Le guide méthodologique de l’inspecteur administratif et financier en Tunisie a été lancé ce vendredi.

Il a été élaboré par une équipe d’inspecteurs et révisé par une équipe élargie représentant les différentes structures et fonctions qui assurent différents types d’inspection dont les contrôleurs publics, les magistrats financiers et les inspecteurs.

Le guide s’adresse aux inspections générales administratives et financières dans les différents ministères. Il s’inscrit dans le cadre du projet “Bonne gouvernance et Anti-corruption en Tunisie”.

Intervenant au cours d’un séminaire consacré à la présentation du guide, le président du Haut Comité du Contrôle Administratif et Financier (HCCAF), Kamel Ayadi a indiqué que ce document vise à renforcer les capacités des inspections départementales, d’unifier leurs méthodes d’inspection et de coordonner leurs missions d’inspection.

Le guide, a-t-il expliqué, constitue un outil de travail permettant à l’inspecteur de s’assurer de la conformité des actes de gestion publique avec les lois et les réglementations en vigueur et de manière répondant aux standards et aux bonnes pratiques dans ce domaine.

Il a mis l’accent sur l’importance de la mission d’inspection et son rôle dans l’amélioration des actes de gestion publique à travers le renforcement de la bonne gouvernance et la prévention des manquements.

Ce métier, a-t-il affirmé, est appelé à jouer un rôle primordial dans la mise en oeuvre de la politique de l’Etat en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption.

Il s’agit aussi, a-t-il ajouté, de réhabiliter le rôle de l’inspecteur en le dotant des moyens nécessaires lui permettant de s’acquitter au mieux de sa mission et de développer ses compétences.

Selon Kamel Ayadi, l’élaboration du guide méthodologique de l’inspecteur administratif et financier en Tunisie coïncide avec la réalisation du code d’éthique de l’inspecteur administratif, financier et technique en Tunisie. Ces deux documents sont essentiels pour l’exercice et la réforme de la fonction d’inspection en Tunisie, a-t-il dit.