Le président de la République, Kaïs Saïed, a décoré l’ambassadeur d’Allemagne à Tunis, Andreas Reinicke, des insignes de Grand officier de l’Ordre de la République en hommage au travail accompli pour la consolidation des liens d’amitié entre les deux pays.

Le diplomate allemand a été reçu, lundi, au Palais de Carthage, par le président Kaïs Saïed à qui il était venu rendre une visite d’adieu à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

Le président de la République a salué l’excellent niveau de coopération entre l’Allemagne et la Tunisie dans différents domaines, au niveau bilatéral et dans le cadre des institutions de l’Union européenne.

Il s’est, aussi, félicité du soutien apporté par la République fédérale d’Allemagne à la Tunisie, en particulier au cours des dernières années.

“C’était un grand honneur pour moi d’être décoré, aujourd’hui, par le président”, a déclaré le diplomate allemand au sortir de l’audience avec le président Kaïs Saïed.

Je reçois cette décoration en mon nom et au nom de tous mes collaborateurs et de l’ensemble des collaborateurs des institutions allemandes qui contribuent à la consolidation de la coopération tunsio-allemande, a-t-il dit.

Et d’ajouter qu’il quitte la Tunisie “avec un pincement au cœur, mais aussi avec une grande satisfaction, parce que je suis sûr que la Tunisie, malgré les difficultés qui existent, va trouver son chemin sur la voie de la prospérité et de la paix, aux côtés de l’Europe, de l’Afrique et des pays arabes”.