La ministre de la Justice, Thouraya Jeribi, s’est entretenue, mercredi, avec une délégation de l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT).

La rencontre a abordé l’évolution de la coopération entre le ministère de la Justice et l’organisation dans les domaines des droits humains et de la prévention contre la torture et la nécessité de la renforcer.

L’entretien a été une occasion pour faire valoir les résultats positifs enregistrés au niveau du régime carcéral concernant l’humanisation de la peine et l’amélioration des conditions de détention, ainsi que l’initiative relative à l’adoption du système de contrôle électronique en matière pénale.

Il est question, également, des programmes de réhabilitation et de formation des détenus dans plusieurs spécialités pour les soutenir et les prédisposer à la réinsertion sociale, notamment à travers la création de bureaux d’accompagnement, l’activation des peines de substitution et le travail pour l’intérêt général.

Ces mesures ont permis, ainsi, de réduire le nombre des personnes incarcérées de 24 000 à 17 000 détenus.

Le vice-président de l’OMCT, Mokhtar Trifi, et la directrice du bureau de l’OMCT à Tunis, Gabriel Reither, ont mis l’accent, pour leur part sur l’importance de poursuivre les différentes reformes et sur l’impératif de mentionner la lutte contre l’impunité dans le document relatif à la politique pénale de l’Etat surtout pour ce qui est des crimes qui touchent à l’intégrité physique.