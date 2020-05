Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a appelé, mardi, les producteurs de pommes de terre à prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs récoltes contre la teigne de la pomme de terre, “Phthorimaea operculella” aussi bien en plein champ que dans les aires de stockage.

Précisant que la “Phthorimaea operculella” est un ravageur extrêmement nuisible de la pomme de terre, qui pourrait détruire jusqu’à 50% de la production, en favorisant la propagation de champignons et de bactéries qui provoquent la pourriture et la décomposition des tubercules, le ministère a ainsi exhorté les producteurs à se débarrasser des plantes infestées, à protéger leurs plantes des rayons de soleil et à poursuivre l’irrigation jusqu’à la dernière semaine avant la récolte.

Il a aussi recommandé de procéder à la récolte très tôt le matin ou le soir, tout en séparant les tubercules infestés du reste de la récolte, de nettoyer et de désinfecter les aires de stockage et de prévoir des stockages primaires.

Le ministère a, en outre, appelé les agriculteurs à utiliser les pesticides agréés, soulignant que les producteurs de pommes de terre qui pratiquent le stockage traditionnel peuvent bénéficier du soutien sous forme de pesticides pour protéger leurs récoltes contre la Phthorimaea operculella lors du stockage final.

Pour plus d’informations, les producteurs intéressés peuvent contacter les services centraux et régionaux du ministère.