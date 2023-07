Le programme “formations innovantes sur les bonnes pratiques agricoles de la Pomme de terre en Tunisie” a été récemment clôturé à Tunis.

Il s’agit d’une approche innovante de formation qui cible les vulgarisateurs, les conseillers agricoles et les producteurs, au sein de la filière de la pomme de terre. Cette approche, axée sur les bonnes pratiques agricoles, intègre les principes de l’andragogie (pratique de l’éducation des adultes), tout en se fondant sur l’échange d’expérience et la pratique sur terrain, indique la GIZ-Tunisie, partenaire de ce programme de formation.

Les résultats et acquis de ce programme ont été présentés et discutés lors de cet atelier en présence des acteurs étatiques et privés, représentés par les conseillers agricoles, dans les régions de Kairouan, Sidi Bouzid, Kasserine et Jendouba.

Le programme qui s’inscrit dans le cadre du projet “Innovations pour l’Agriculture et l’Agro-Alimentaire” (IAAA), est financé par le Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ).

Il est mis en œuvre conjointement par l’APIA – Agence de Promotion des Investissements Agricoles qui est mandaté par le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime Ministère de l’Agriculture et la GIZ Tunisie.