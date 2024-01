Le taux d’avancement de la récolte des pommes de terre dans le gouvernorat de Nabeul a atteint 70%, avec une production estimée à 63 mille tonnes, soit une baisse de 15% par rapport à la campagne précédente.

Le président de l’Union locale de l’agriculture et de la pêche à Bou Argoub, Sami Houidi a indiqué, lundi à l’Agence TAP, que les superficies des pommes de terre cultivées au cours du dernier trimestre atteignaient 3.500 hectares, soit un taux de production de 18 tonnes/ha, attribuant la baisse de la production à la raréfaction des pluies au cours la période des semis et aux prix élevés des engrais et des graines.

Face à cette situation, les agriculteurs de la région déplorent le coût élevé de la production, ce qui reflète une certaine abstinence à l’engagement dans des plantations des pommes de terre et, par conséquent, un recul des superficies cultivées.

Il convient de noter que le gouvernorat de Nabeul représente le pôle de production de pommes de terre le plus important au niveau national (35% de la production nationale), à travers sa contribution à un tiers des superficies allouées à cette filière, soit environ 6.000 ha, concentrées dans les délégations de Bou Argoub, Korba, Béni Khiar, Haouaria, Hammam El Ghezaz, Soliman, Takelsa et El Mida.