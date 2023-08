Une recherche menée à l’Université du Caire en Égypte a démontré que l’utilisation d’engrais riches en calcium, magnésium et zinc peut avoir un impact significatif sur la croissance et la qualité des pommes de terre ainsi que sur d’autres cultures tubéreuses et racinaires essentielles.

Le chercheur H.A. Hassan, dirigé par le département des cultures légumières de la faculté d’agriculture de l’université, a dirigé cette étude novatrice. Les résultats, publiés dans le Journal de la Production Végétale ce mois-ci, soulignent les avantages de l’utilisation de ces engrais pour les agriculteurs.

Les résultats de l’étude démontrent que l’application d’engrais riches en calcium, magnésium et zinc, en particulier sur des sols améliorés récemment, conduit à une augmentation considérable de la taille et de la quantité des pommes de terre récoltées. Les effets positifs se manifestent par une amélioration du nombre, de la taille et du poids des tubercules. Cette découverte offre des perspectives précieuses pour les agriculteurs cherchant à améliorer la productivité de leurs récoltes, en améliorant à la fois leur quantité et leur qualité.

L’étude a été menée par une équipe de scientifiques de l’Université du Caire en Égypte, qui a examiné les effets des engrais “BRANDT Manni-Plex Cal-Mag” et “BRANDT Manni-Plex Ca-Zn” sur la croissance et la productivité des pommes de terre. Les résultats ont montré que l’application foliaire d’engrais riches en calcium et magnésium, en particulier sur des sols récemment améliorés, a un effet significatif sur la production de pommes de terre, en augmentant la taille et la quantité des tubercules.

Selon H.A. Hassan, chef de l’équipe de recherche, ces résultats ont le potentiel d’augmenter la rentabilité des agriculteurs, car des produits de meilleure qualité peuvent être vendus à des prix plus élevés. De plus, l’utilisation de ces engrais de haute qualité peut contribuer à réduire les coûts liés aux méthodes de fertilisation inefficaces.

Les avantages ne se limitent pas à la quantité, mais englobent également la qualité des tubercules. L’application foliaire des engrais “BRANDT Manni-Plex Ca-Zn” et “BRANDT Manni-Plex Cal-Mag” a entraîné une augmentation du poids sec et de l’accumulation des nutriments dans les feuilles, ce qui pourrait être attribué à l’influence des minéraux sur les plantes de pommes de terre.

Cependant, le chercheur H.A. Hassan a souligné la nécessité de mener davantage d’études pour déterminer le lien exact entre l’application de ces minéraux et certains facteurs environnementaux, ainsi que leur impact sur d’autres cultures stratégiques.

En fin de compte, ces résultats peuvent contribuer à l’élaboration de stratégies de fertilisation plus durables et efficaces pour la production de pommes de terre et d’autres cultures. En optimisant les pratiques de fertilisation, la durabilité des opérations agricoles peut être améliorée, ce qui a des avantages à long terme pour les agriculteurs et peut contribuer à lutter contre la faim à l’échelle mondiale.

L’équipe de recherche dirigée par H.A. Hassan poursuivra ses efforts pour explorer d’autres types d’engrais et de méthodes de fertilisation, afin de maximiser les avantages pour les cultures. En effet, la culture de la pomme de terre joue un rôle essentiel dans le secteur agricole mondial, et ces découvertes pourraient avoir des implications significatives pour combattre la faim à l’échelle mondiale.