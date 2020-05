Une séance de travail s’est tenue, mardi, sous la présidence du chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, avec à l’ordre du jour l’examen des principaux axes de la politique pénale de l’Etat en rapport avec la lutte contre contre le crime et la corruption.

Ont pris part à la séance de travail, la ministre de la Justice, Thouraya Jeribi, le ministre de l’Intérieur, Hichem Mechichi, le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Ghazi Chaouachi, le ministre d’Etat chargé de la Fonction publique, Mohamed Abbou et le ministre auprès du chef du gouvernement chargé des Droits de l’Homme et de la Relation avec les instances constitutionnelles et la société civile, Ayachi Hammami.