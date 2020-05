Le groupe du Parti destourien Libre (PDL) a déposé, lundi 4 mai 2020 au bureau du Parlement un projet de motion dans laquelle il rejette l’ingérence étrangère en Libye et la création d’une base logistique sur le territoire tunisien pour la faciliter.

Le groupe PDL demande de soumettre ce projet de motion en plénière pour discussion et vote, conformément aux dispositions de l’article 141 du règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple.

Selon le texte de la motion, le Parlement doit faire part de son opposition à toute intervention étrangère en Libye susceptible de saper l’unité territoriale dans ce pays et de porter atteinte à sa souveraineté, à mettre en péril la paix et la stabilité dans la région.

Le texte du projet affirme également son refus de permettre aux parties qui planifient une intervention militaire en Libye, de se positionner sur le territoire tunisien et d’y créer une base logistique sous couvert des accords et conventions économiques, sociaux et financiers visant à faciliter les politiques expansives de ces parties.

Le PDL souligne dans une déclaration que sa demande s’inscrit dans le cadre du suivi des questions internationales et le souci de faire en sorte que les trois pouvoirs aient des positions claires et conformes à ce sujet.

Le groupe parlementaire du PDL a critiqué les ” agissements obscurs ” et la violation des lois et des usages diplomatiques du président du parlement. En allusion à des réunions tenues à huis clos et non annoncées entre le président du parlement et le président turc.

Le parti de Abir Moussi rappelle, dans ce sens, que le Parlement turc avait décidé une intervention militaire en Libye et tenté de faire passer un accord économique ” suspect ” avec la Tunisie et Qatar. Ce qui confirme les craintes sur la volonté latente de certaines parties de transformer le territoire tunisien en une base logistique facilitant l’ingérence étrangère en Libye.