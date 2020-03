Suite à son premier don de 1 Million de dinars au profit du Fonds 1818, de lutte contre le Covid-19, déjà effectué dans le cadre de la contribution du secteur bancaire et après concertation entre le Directoire et son Conseil de Surveillance, AMEN BANK a décidé d’effectuer un deuxième don de 10,4 Millions de dinars pour contribuer à renforcer les moyens des autorités sanitaires et leur permettre de faire face au Covid-19, en Tunisie.

Fidèle à son rôle environnemental et sociétal, AMEN BANK renouvelle sa solidarité avec son pays, pour faire face aux répercussions économiques, sociales et sanitaires, engendrées par le Covid-19.