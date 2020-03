Le ministre des Affaires étrangères Noureddine Erray s’est entretenu, mercredi, avec l’ambassadeur de l’Inde en Tunisie Puneet R. Kundal. Cet entretien a porté sur les liens d’amitié de longue date qui unissent les deux pays et les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines, indique, mercredi, un communiqué du département des Affaires étrangères.

A cette occasion, Erray a rappelé la visite du ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar les 22 et 23 janvier écoulé en Tunisie, appelant à intensifier l’échange de visites entre responsables et hommes d’affaires des deux pays et à diversifier les cadres de la coopération économique et commerciale.

Le ministre a également mis l’accent sur la nécessité de développer le cadre juridique régissant les relations entre les deux pays et à tenir la 13ème session du Comité mixte tuniso-indien dans les plus brefs délais.

Il a, en outre, souligné l’impératif d’élargir le champ de coopération en particulier aux secteurs à forte valeur ajoutée, à l’instar des technologies de la communication. Pour sa part, l’ambassadeur indien a affirmé la disposition de son pays à développer davantage ses investissements en Tunisie, appelant à mettre en application les accords conclus entre les deux pays.

Les deux parties ont affirmé volonté de renforcer la coordination et les consultations sur les questions multilatérales, étant donné que la Tunisie siège, en tant que membre non-permanent, au conseil de sécurité, et à coopérer dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus.