Jhinaoui en visite officielle en Inde les 30 et 31 octobre 2017

Le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui, effectue, les 30 et 31 octobre 2017, une visite officielle en Inde, à l’invitation de son homologue indienne Sushma Swaraj.

Cette visite reflète la volonté de la Tunisie de promouvoir la coopération avec l’Inde en tant que “puissance économique émergente”. “La Tunisie veut s’inspirer de l’expérience indienne dans plusieurs domaines et appelle les hommes d’affaires et les entreprises de ce pays à tirer profit des incitations offertes par le nouveau code d’investissement”, a indiqué, vendredi 27 octobre, le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Au cours de cette visite, Khemaïes Jhinaoui aura une séance de travail avec son homologue indienne à New Delhi. Les deux ministres coprésideront les travaux de la 12e session de la commission mixte tuniso-indienne qui se tient pour la première fois au niveau des ministres des Affaires étrangères.

Cette rencontre vise à identifier les moyens permettant de développer la coopération bilatérale et multipartite dans le cadre du continent africain, apprend-on de même source.

Les chefs de la diplomatie des deux pays devront également inaugurer le forum d’affaires tuniso-indien, qui se tiendra à New Delhi, en présence d’hommes d’affaires et de représentants des différents ministères et structures économiques tunisiennes.

Le forum d’affaires tuniso-indien vise à explorer de nouvelles perspectives de coopération notamment dans les domaines de la formation professionnelle, de l’agriculture, des nouvelles technologies, de la création d’entreprises, de la formation des pilotes, de l’agroalimentaire, du textile et des composants automobiles.

Organisé à l’initiative du Centre de promotion des exportations (CEPEX) et de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), ce forum vise à ouvrir de nouveaux marchés d’exportation.