Dix sept (17) journalistes, 7 tunisiens et 10 marocains ont été invités par l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) à une formation, du 1er au 6 mars 2020, dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, dans la région de Düsseldorf (Ouest de l’Allemagne).

Cette initiative organisée dans le cadre du partenariat tuniso-allemand et marroco-allemand de l’énergie, a pour objectif d’engager les médias de ces deux pays maghrébins, dans la transition énergétique mondiale et locale et approfondir la connaissance des journalistes et leurs techniques de rédaction sur les sujets des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et les réseaux électriques.

D’après la GIZ, qui finance ce voyage d’études, les journalistes sont invités à se former dans la région de la Ruhr et Düsseldorf en Rhénanie-Du-Nord-Westphalie, qui garantit 30% des besoins en électricité de l’Allemagne.

Le choix de cette destination n’est pas au hasard, indiquent les responsables de la GIZ. “La Rhénanie-Du-Nord-Westphalie représente un centre névralgique pour les fournisseurs d’énergie opérant à l’échelle internationale, les grandes entreprises à la production énergivore, les constructeurs de centrales électriques, de renom, ainsi qu’un nombre important de développeurs, de prestataires et d’utilisateurs de technologies et de services résolument innovants”, indique-t-on.

Les journalistes maghrébins, auront, ainsi l’occasion, à travers des visites et des échanges dans plusieurs institutions, d’avoir une vue d’ensemble concernant l’hétérogénéité des acteurs et des approches, qui caractérise la transition énergétique en Allemagne.

Ils visiteront aussi des sites énergivores de production d’électricité et de chaleur aux parcs éoliens citoyens en passant par des centres de recherche.

Les approches adoptées en Allemagne pourraient servir d’exemples à dupliquer en Tunisie comme au Maroc, pays perçus comme de bons élèves en matière de transition énergétique et de recours aux énergies renouvelables dans la région du Maghreb.

La Tunisie par exemple, ambitionne, à travers son plan solaire, d’augmenter à 30% la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique, d’ici 2030.

De son côté, le Maroc, envisage d’aller plus loin et de porter la part des énergies renouvelables à environ 52% en 2030 de la capacité totale installée, et vise à réaliser 20% d’économie d’énergie à cet horizon.

Le Partenariat tuniso-allemand de l’énergie, rappelle-t-on, accompagne la Tunisie dans le développement et la mise en œuvre de sa politique énergétique nationale.

Il a vu le jour début 2012 avec la signature d’une déclaration d’intention commune visant à établir une coopération énergétique principalement axée sur les énergies renouvelables la réduction de la consommation d’énergie, le développement durable et la protection du climat.

Ce partenariat fait partie du projet mondial “Soutien aux Partenariats de l’énergie bilatéraux dans les pays en développement et émergents”.