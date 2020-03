Des reproductions fidèles aux œuvres originales du grand maître de la Renaissance Raffaello sont visibles à l’exposition italienne “Raffaello, le portraitiste” dont le vernissage a eu lieu, vendredi, à la galerie MACAM du Musée National d’Art Moderne et Contemporain de la Cité de la culture.

Cette exposition itinérante placée sous le commissariat de l’Italien Antonio Paolucci est la première d’une grande tournée internationale. Il s’agit d’une initiative du ministère italien des Affaires Etrangères et la RAI pour commémorer le 5ème centenaire de la mort de Raffaello (1483-1520) qui est l’un des plus célèbres portraitistes italiens de la Renaissance.

La cérémonie officielle a été marquée par la présence de Lorenzo Fanara, ambassadeur d’Italie en Tunisie et Rabaa Jedidi, directrice du Musée National d’Art Moderne et Contemporain ainsi qu’un grand nombre d’invités dont des artistes-plasticiens.

La splendeur de la Renaissance rencontre l’innovation technologique dans cette exposition qui présente des reproductions en Haute Définition de 14 des plus célèbres portraits du peintre italien de la Renaissance. Les œuvres ont été réalisés avec des techniques très avancées permettant la reproduction des détails les plus infimes des œuvres originales à l’instar des rayures ou des éclats de textures.

Une installation multimédia a été placé au centre du hall central inférieur de la Cité de la culture, offrant à voir et à découvrir d’autres œuvres de cet artiste mais aussi les grandes étapes de la période de la Renaissance qui a inauguré une nouvelle ère de l’histoire de l’humanité et transformé le cours de la civilisation humaine.

Cette exposition fait partie du projet italien ” Opera Omnia” qui fait partie des projets innovant initiés par la Division du patrimoine culturel et œuvre à la promotion et la sensibilisation au patrimoine artistique et culturel dans le pays et à l’étranger. Son objectif est de partager le patrimoine culturel italien en exposant des reproductions en Haute définition qui ont la taille des chefs d’œuvres italiennes originales hébergées dans des musées du monde entier. Les reproductions sont réalisées par des professionnels dans l’image artistique à travers l’usage de technologies sophistiquées pour créer des œuvres fidèles aux copies originales.

Ce projet est aussi né de la constatation que la totalité du patrimoine artistique de maîtres de la peinture italienne comme Leonardo, Raffaello et Caravaggio, est dispersé dans différents musées, églises et collections privées. L’exposition “Raffaello, le portraitiste” en est la démonstration qui donne une opportunité unique d’admirer, dans un seul espace, les plus célèbres portraits du maître de la Renaissance en reproductions numériques très fidèles aux originaux.

Raffaello Sanzio (Raphaël en francais) est un peintre et architecte italien de la haute Renaissance.

Connu également sous le nom de Raffaello da Urbino, ce peintre est né dans la ville de Urbino, -réputée pour être le foyer de la Renaissance vers le début du 16e siècle. Il est mort, à 37 ans, dans la Capitale italienne où il fût enterré au Panthéon de Rome.

Parmi ses œuvres picturales célèbres, “La Madone du grand-duc”, “Un couronnement de la Vierge”, “Le mariage de la vierge”, “La transfiguration”. Son oeuvre considérable est essentiellement composée de peintures à l’huile, fresques, dessins et travaux d’architecture.

L’exposition “Raffaello, le portraitiste” est ouverte de 10h00 à 19h00, chaque jour, sauf le lundi.