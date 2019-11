L’Université de Tunis Al-Manar (UTM), en coopération avec l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, a organisé, le vendredi 15 novembre au siège de l’UTICA, une journée d’étude intitulée “Rencontre de l’Université de Tunis Al-Manar avec les entreprises à l’ère de l’intelligence artificielle”.

Cette journée s’inscrit dans le cadre de la facilitation pour les jeunes chercheurs de rencontrer les responsables d’entreprises afin d’échanger leurs expériences et promouvoir et adapter la recherche universitaire au contexte économique et social.

Dans son allocution d’ouverture au nom de l’UTICA, Adel Manaa, président de la Fédération nationale de l’électricité (FEDELEC), a souligné que l’intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans notre vie.

C’est un phénomène de société qui impacte directement les entreprises et constitue pour elles un outil très important pour améliorer leur compétitivité et leur performance dans des secteurs aussi variés que a santé, l’agriculture, les banques, le transport la grande distribution.

Cette intelligence artificielle a affirmé le président de la FEDELC nécessite de nouvelles compétences qui doivent être définies à travers une synergie entre l’université et le monde socio-économique ajoutant que les mécanismes déjà mis en place pour cette synergie doivent être développés.

Il est important de travailler encore plus pour rapprocher les universitaires des industriels, répondre aux besoins concrets de l’entreprise et œuvrer ensemble pour la concrétisation de cette coopération en termes de projets communs.

De son côté, Pr Fethi Sellaouti, président de l’UTM, a déclaré qu’il fallait combler le gap entre les universités, d’une part, et la société et les entreprises économiques, d’autre part.

Il est également important de mettre à jour les cursus universitaires en fonction de l’évolution du marché du travail a ajouté M. Sellaouti.

Il a enfin salué le rôle important joué par l’Université de Tunis Al-Manar, la seule au Maghreb mentionnée dans le classement de Shanghai des 300 meilleures universités du monde et également parmi le classement « times higher education » des 300 meilleures universités du monde en termes d’enseignement supérieur dans la réalisation des objectifs de développement durable.

Auparavant Halima Mahjoubi, vice-présidente de l’Université Tunis El Manar, avait présenté les objectifs de cette manifestation destinée à mettre en exergue l’importance de l’intelligence artificielle et son impact sur l’économie et la société en général.

Le premier panel de cette journée a été consacré à un état des lieux et aux perspectives de l’intelligence artificielle et le second panel au thème « Data science et Intelligence artificielle » soulignant la nécessité de valoriser les résultats de la recherche universitaire et des compétences acquises chaque année dans les universités tunisiennes.