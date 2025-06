Décidément, les think tanks, universités et médias tunisiens ne jurent, ces derniers temps, que par l’Intelligence artificielle (IA). A cette fin, ils ont tendance à intensifier les manifestations de sensibilisation : colloques, forums, séminaires.

De notre point de vue, l’évènement de sensibilisations et d’initiation le plus important a été organisé du 16 au 20 juin 2025 par L’École Supérieure Privée d’Ingénierie et de Technologie (ESPRIT). Cette institution d’ingénieurs a choisi de consacrer la 4ème édition de son université d’été 2025 à l’intelligence artificielle (IA).

Baptisé MASSAI – Mediterranean and African Summer School on Artificial Intelligence –, cet évènement constitue un espace de formation de haut niveau en intelligence artificielle. Il a réuni des experts reconnus aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale.

Massei Tunisie s’adresse à un public varié, composé d’étudiants et d’enseignants. La formation, ouverte à tous, propose des ateliers de différents niveaux, allant des initiations pour débutants jusqu’aux modules plus spécialisés.

À l’issue de chaque session, des certificats sont remis aux participants, attestant de l’acquisition de nouvelles compétences dans ce domaine stratégique.

Il s’agit d’une bonne initiative dans la mesure où l’IA n’est pas une jeu de mode mais un véritable enjeu pour la pérennité des entreprises en ce sen où l’IA contitue une technologie de rupture et son adoption n’est pas un choix, c’est une obligation.

Et pour ne rien oublier, Esprit enseigne, depuis 4 ans, une matière dédiée à l’intelligence artificielle.

ABS