Plus qu’un simple fournisseur de caisses enregistreuses, Poslik se positionne comme un partenaire de croissance pour les professionnels de la restauration. La startup tunisienne mise sur l’agilité, l’écoute client et l’innovation continue pour accompagner le développement des points de vente, petits ou grands. Forte de son enracinement local et de son ambition internationale, elle s’apprête à franchir un nouveau cap.

Entretien avec Ahmed Taktak, cofondateur.

Comment vous est venu l’Idée de créer Pos>lik ?



En travaillant en tant que gérant d’un restaurant, avec mon cofondateur Nabil, nous avons eu l’idée de développer une solution de gestion des réservations dans les restaurants. Pour que la solution soit efficace, il fallait l’intégrer aux systèmes de caisses enregistreuses disponibles sur le marché tunisien. Á l’époque, aucune des solutions n’était ouverte à son écosystème digital. D’où, l’idée nous est venue de développer un système de caisse enregistreuse qui soit connecté à son écosystème digital (solutions de paiement, de livraison, de fidélité client, etc.) pour offrir le maximum de valeur à nos clients.

Pourquoi avoir misé sur le marché des caisses enregistreuses connectées en particulier ?

La caisse enregistreuse est le cœur du restaurant. C’est le premier outil technologique qu’un restaurateur est prêt à mettre en place pour gérer son activité. C’est donc une excellente porte d’entrée pour innover dans ce secteur qui me passionne particulièrement.

En plus, le marché HoReCa (Hotels, Restaurants, Catering) est en pleine expansion dans le monde. Le fait d’adresser une solution technologique innovante pour les acteurs du secteur peut se révéler une carte gagnante.

Qu’est-ce qui vous distingue aujourd’hui des acteurs historiques du secteur ?



D’abord, c’est notre connectivité à l’écosystème digital. Aujourd’hui, nous sommes intégrés à 6 solutions à savoir, un système de paiement cashless, une solution de paiement mobile, une solution de paiement par carte bancaire, une solution de livraison, une solution d’avis clients et un Property Management System. Le fait d’être intégré avec des acteurs confirmés de l’écosystème nous permet d’améliorer notre offre de renforcer notre positionnement dans le marché tunisien.

Ensuite, nous sommes en cours de développer des agents IA qui assisteront les restaurateurs dans leur gestion au quotidien. Grâce à son historique de ventes et des achats, l’agent IA sera capable de suggérer des bons de commandes selon les prévisions, de proposer des promotions ciblées ou de nouvelles recettes pour liquider les stocks excédants, etc.

Quelles sont les principales technologies embarquées dans votre solution (cloud, API, IoT, etc.) ?



La solution est en totalement sur le Cloud.

Nous utilisons des APIs pour communiquer entre les différents modules de la solution ainsi que ceux des partenaires technologiques.

Depuis plus d’un an, nous avons introduit le machine learning dans notre solution pour prédire les besoins en matière première de nos clients.

Vos caisses sont-elles interconnectables avec d’autres outils (CRM, ERP, gestion des stocks, livraison, etc.) ?



En effet, la solution a été pensée et développée pour être connectée à son écosystème digital.

Comment garantissez-vous la sécurité et la confidentialité des données collectées?



L’architecture des solutions a été pensée afin de garantir la meilleure sécurité possible pour les données collectées.

En interne, nous avons des processus de sécurité pour éviter toute tentative de piratage. Continuellement, notre équipe technique travaille pour améliorer la cyber-sécurité des données collectées.

Pour la confidentialité des données, elle est régie par un contrat entre notre société et le client.

Nous veillons à ce que les termes du contrat, qui respectent les normes internationales en termes d’utilisation des données à caractère personnel, soient respectés par les deux parties.

Quelles sont les fonctionnalités clés de votre solution connectée ?



Aujourd’hui, nous avons commercialisé trois nouveaux produits qui permettent aux restaurateurs de gagner du temps et de l’argent. Ces produits consistent en un terminal mobile (PDA) qui permet aux serveurs de commander directement auprès des clients ; un autre terminal qui se place en cuisine (KDS) qui permet aux cuisiniers de gérer les commandes en cours et de notifier le serveur lorsque sa commande est prête sur son PDA ; enfin, une solution web qui permet aux clients du restaurant de prendre la commande par eux-mêmes, de la payer et surtout de laisser un avis qui est fiable pour le restaurateur. Toutes ces solutions sont connectées à la caisse enregistreuse principale Poslik et à sa solution de gestion en temps réel.

Permettez-vous une analyse en temps réel des ventes, des stocks ou du comportement client ?



Oui. Poslik remontent les ventes de manière temps réel. En plus, il est possible de créer des fiches techniques pour les produits vendus et de visualiser l’écoulement du stock. Actuellement, avec nos partenaires stratégiques, nous développons une solution de fidélité clients pour proposer des promotions ciblées qui augmentent la rentabilité du restaurant et améliorent l’expérience de ses clients.



Intégrez-vous l’intelligence artificielle ou des suggestions automatisées (recommandations, alertes) ?



Depuis la fin de l’année 2023, Poslik a intégré l’IA dans l’analyse de ses données. Des modèles d’IA sont entrainés pour prédire les ventes de certains de nos clients. Cette intégration est primordiale pour prédire les besoins en matière première des restaurants. Cela les aide à faire des commandes plus justes et d’éviter le gaspillage ou la rupture du stock.

Pour cela, nous avons des alertes qui préviennent les gérants des restaurants lorsque la quantité d’un ingrédient est en dessous du stock de sécurité ou s’il y a un approvisionnement qui n’a pas été inséré au niveau de la solution.

À quel type de commerce ou d’activité s’adresse votre solution (retail, restauration, salons, food trucks…) ?



Tous les commerces qui travaillent dans le secteur HoReCa : Restaurants, fast-food, food trucks, Salon de thé, cafétérias, dark-kitchen, bar, beach bar, les points-de-vente d’un hôtel, les sociétés de catering, les buvettes, les cantines, etc.

Entretien conduit par Amel BelHadj Ali