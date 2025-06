L’Entreprise Augmentée, c’est-à-dire, celle qui repose sur l’intégration harmonieuse de l’intelligence humaine avec des technologies avancées, pourrait être un catalyseur pour la croissance économique en Tunisie, souligne l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE), dans un article intitulé “La Fusion de l’Intelligence Humaine et de l’Intelligence Artificielle” rendu public, mardi.

“L’Entreprise Augmentée est un modèle stratégique innovant qui transforme profondément la création de valeur, l’innovation et la prise de décision au sein des entreprises. Elle repose sur l’intégration harmonieuse de l’intelligence humaine avec des technologies avancées telles que l’intelligence artificielle (IA), le machine learning (ML), la réalité augmentée/virtuelle (AR/VR), l’Internet des objets (IoT) et l’automatisation robotisée des processus (RPA) », explique l’IACE.

Il estime que l’adoption de technologies comme l’IA, la réalité augmentée et l’automatisation permet d’optimiser la prise de décision, d’accroître la productivité et d’ouvrir de nouvelles perspectives en matière d’innovation et de création de valeur.

“La Tunisie, grâce à sa maturité digitale et à l’engagement de ses institutions, s’impose comme un acteur régional dans le développement et l’adoption de la nouvelle technologie, facilitant la croissance économique et la création d’emplois qualifiés. Les initiatives gouvernementales, telles que la création de technopôles, la stratégie Industrie Intelligente 4.0, le Startup Act, ainsi que la Circulaire n° 3 sur la Modernisation des services administratifs électroniques, favorisent l’émergence d’un écosystème innovant”, lit-on encore dans cet article.

D’après l’IACE, les outils d’IA et de ML permettent aux entreprises tunisiennes de toutes tailles d’exploiter leurs données pour anticiper les tendances du marché, améliorer l’efficacité opérationnelle et personnaliser l’expérience client.

Par ailleurs, l’intégration de solutions numériques dans des secteurs comme l’agritech, la santé ou l’éducation stimule l’innovation et renforce la compétitivité des entreprises tunisiennes sur les marchés locaux et internationaux. Aussi, l’automatisation et l’analyse avancée des données contribuent à rationaliser les processus, réduire les coûts et accélérer la prise de décision, tout en valorisant les compétences humaines.