Le bateau de croisière “Amira” accoste, jeudi 14 novembre, au port de La Goulette, transportant 1090 voyageurs, dont 646 touristes allemands, a fait savoir mercredi, le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

L’arrivée de ce bateau à La Goulette s’inscrit dans le cadre des efforts visant à booster le tourisme de croisières, activité en berne depuis l’attaque terroriste du musée de Bardo en 2015 (22 morts) et les autres attaques qui l’ont suivi ce qui a incité plusieurs pays à imposer des restrictions de voyage à destination de la Tunisie.

En 2010, la Tunisie a accueilli près de 900 mille croisiéristes mais, le nombre s’est réduit à 450 mille à 600 mille touristes au cours de la période 2012-2014, avant de baisser encore au cours de ces dernières années.

Les touristes des croisières sont accueillis d’habitude au niveau du port de la Goulette, où ils visitent le village touristique de la Goulette qui proposent notamment des produits de l’artisanat tunisien avant de visiter la Medina de Tunis et certains sites archéologiques.

Selon les déclarations des ministres du Transport, Hichem Ben Ahmed, et du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi, d’autres ports tunisiens seront aménagés pour accueillir les croisières notamment, celui de Zarzis et Sousse. Une société privée se chargera de la gestion des croisières qui passeront par le port de La Goulette, d’après Ben Ahmed.