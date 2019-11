Des responsables saoudiens ont exprimé leur disposition à faire bénéficier la Tunisie de l’expérience de leur pays dans le domaine de la numérisation de l’administration.

C’est en tout cas ce qui ressort des entretiens qu’a eus le ministre auprès du chef du gouvernement chargé des Grandes réformes, Taoufik Rajhi, lors d’une visite en Arabie Saoudite, du 8 au 11 novembre 2019.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement publié lundi 11 novembre, la visite avait pour objectif d’assurer le suivi des résultats de la 10ème session de la Commission mixte tuniso-saoudienne tenue (27 et 28 février 2019) dans la capitale saoudienne, Riyad.

Rajhi s’est entretenu notamment, avec le ministre saoudien de l’Economie et de la Planification, Mohammed Bin Mazyad Al-Tuwaijri, des plans de développement publics en Tunisie et en Arabie Saoudite (vision 2030), à la lumière de la volonté de l’Arabie Saoudite de renforcer la coopération bilatérale et l’échange d’expérience, en matière de planification en Tunisie.

Des discussions ont eu lieu également, entre Rajhi et des chefs d’entreprises saoudites spécialisées en l’évaluation de la productivité des organismes publics, en technologies de l’information et services électroniques.

Rajhi, qui dirige une délégation de haut responsables, a appelé les compétences tunisiennes à soutenir le processus de développement en Tunisie et à encourager les investissements étrangers après les améliorations apportées au climat d’affaires dans le pays grâce aux réformes engagées par le gouvernement pour moderniser l’administration publique, d’après le communiqué.