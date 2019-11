Les services de la douane d’Ejmila (Ben Guerdane) et de Gabès ont saisi, ces derniers jours, 23 500 paquets de cigarettes de contrebande et plus de 1 000 cartouches de tabamel (Maassel), d’une valeur de 155 000 dinars.

Les brigades de la douane à Kasserine et Ben Arous ont saisi, pour leur part, des quantités importantes de vêtements de prêt-à-porter d’un montant de 87 mille dinars.

La brigade de la garde douanière de Grombalia (Nabeul) a saisi 2300 appareils de réception numérique de contrebande d’une valeur de 135 mille dinars.

La brigade maritime de la douane à la Goulette a dévoilé, lors d’une opération de contrôle des documents d’un bateau étranger, un manque de 66 comprimés, au niveau des quantités de stupéfiants déclarés dans lesdits documents.

La brigade maritime de Sfax et les unités de la garde maritime ont sauvé des immigrés clandestins à Kerkennah, selon la même source.