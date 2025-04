La direction générale des douanes et son homologue libyenne ont convenu, lundi, de mettre sur pied un mécanisme de communication instantané permettant de raffermir l’échange d’informations en matière de lutte contre la contrebande et les infractions douanières.

Les deux parties ont également décidé d’adopter un document de livraison et de réception des opérations d’importation, d’exportation et de transit assorti des justificatifs et pièces y afférents.

Cité dans un communiqué de la direction générale des douanes, cet accord figure parmi les résultats importants issus des travaux de la réunion de la commission technique mixte tuniso-libyenne des douanes, tenue au siège de la direction générale de l’autorité douanière libyenne et coprésidée par les responsables des autorités douanières des deux pays.

Aussi, les deux parties ont élaboré, dans le cadre de la même réunion, une série de recommandations visant à renforcer la coopération douanière, à faciliter la circulation des voyageurs et les échanges commerciaux.

Ils ont, dans ce contexte, passé en revue les moyens permettant de résoudre les problèmes liés à l’identification du pays d’origine des produits et des marchandises.

S’agissant du volet de formation et de recyclage, les deux parties ont convenu de prévoir un planning de formation destiné à améliorer le niveau de compétence des agents et des officiers relevant des autorités douanières des deux pays.

Par ailleurs, les deux parties ont évoqué la question de la révision de la liste des marchandises étrangères exemptes du transit de la Tunisie vers la Libye et les moyens permettant d’activer le mécanisme du point d’accès douanier commun de Ras Jedir.