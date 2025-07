Le président du Conseil national des régions et des districts (CNRD), Imed Derbali, a souligné, lundi, la nécessité d’œuvrer à la mise en place de pôles industriels intégrés dans tous les districts tunisiens pour promouvoir un développement équilibré et réduire les disparités entre les régions.

Derbali, qui intervenait, lors d’un débat avec la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet Chiboub, au CNRD, a aussi mis l’accent sur la nécessité d’accorder au secteur de l’industrie, des mines et de l’énergie l’importance requise dans le cadre du prochain plan de développement 2026-2030.

« Ce secteur est stratégique et constitue un pilier essentiel de l’économie nationale et un levier central du développement durable », a-t-il laissé entendre.

Et d’ajouter “l’optimisation de l’exploitation des ressources minières et énergétiques de la Tunisie est une nécessité souveraine pour renforcer la position concurrentielle du pays et assurer le contrôle de ses ressources”.

Derbali a en outre appelé à encourager l’investissement dans le secteur minier, en offrant des incitations aux jeunes entrepreneurs et en soutenant les industriels tunisiens pour qu’ils s’intègrent davantage dans les marchés internationaux.

D’après lui, il est également nécessaire de renforcer le partenariat entre les secteurs public et privé, d’encourager l’innovation et de soutenir la recherche scientifique dans les domaines de l’industrie et de l’énergie dans un contexte mondial marqué par l’accélération des recherches scientifique et technologique.