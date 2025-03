Le président de la République, Kaïs Saïed, a discuté, lors de sa rencontre, samedi, au palais de Carthage, avec la ministre des Finances, Mechket Slama Khaldi, des équilibres financiers de l’État de manière générale.

Il a, à cette occasion, souligné la nécessité de coordonner les actions entre toutes les structures relevant du ministère, appelant à redoubler d’efforts pour lutter contre la contrebande et l’évasion fiscale.

Pour le président Saïed, la justice et l’équité dans la fixation des taux d’imposition et des autres charges publiques sont essentielles pour rétablir la confiance entre le citoyen et l’État.

Par ailleurs, le chef de l’État a affirmé que les banques publiques, en particulier, doivent jouer leur rôle national en soutenant les efforts de l’État pour mettre en œuvre sa politique sociale.

Il a également insisté sur la nécessité de poursuivre la lutte contre les réseaux de corruption, selon le texte du communiqué.