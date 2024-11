L’annonce du lancement officiel de l’exercice naval multilatéral “PHOENIX EXPRESS 24”, organisé dans sa 19e édition en partenariat avec le Commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM), s’est déroulée, mardi, au Club des officiers à la Goulette.

L’exercice naval multilatéral se tient en Tunisie du 4 au 15 novembre 2024. Il mobilisera environ 1100 participants et observateurs représentant 12 pays à savoir l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, la Turquie, l’Italie, Malte, la Belgique, la Géorgie, les Etats-Unis, en plus de la Tunisie, pays hôte, a indiqué le capitaine de Vaisseau Major Noureddine Chakroun, chargé des opérations.

Cet exercice représente un cadre idoine pour échanger les expériences et pour renforcer les compétences et capacités des armées face aux défis actuels et menaces communes, a-t-il dit.

Les manœuvres navales ont, aussi, un aspect sécuritaire et humanitaire notamment à travers “le renforcement de la sécurité en mer Méditerranée”, a-t-il souligné.

De même, le responsable a affirmé que cet exercice permettra de renforcer la coopération et la coordination entre les équipages marins, de former leurs membres à la maitrise des équipements maritimes en vue de développer leurs compétences en matière de lutte contre les activités illicites en mer en plus de rechercher et porter secours aux naufragés.

De son côté, le capitaine de Vaisseau Major Najib Ben Saad a, dans une déclaration aux médias, indiqué que cet exercice verra le déploiement de neuf navires militaires le long des côtes nord de la Tunisie. L’objectif principal, a-t-il expliqué, est de renforcer la coopération et la coordination entre les forces navales participantes en vue de développer leurs compétences dans la lutte contre les activités illicites en mer, telles que la migration irrégulière, la lutte contre la contrebande et le trafic des armes et de drogue ainsi que la traite des êtres humains.

Dans le cadre de l’exercice, des sessions théoriques et des ateliers pratiques seront organisés pour les participants, couvrant divers domaines maritimes, précise la même source. Ces activités incluent des inspections et visites de navires, des techniques avancées de plongée, du renseignement maritime, ainsi que des stratégies de lutte contre les armes biologiques et chimiques. Sont également au programme un soutien sanitaire, des formations aux premiers secours et une exploration approfondie des législations régissant les activités maritimes.