« La stabilité et la sécurité de la Tunisie sont intimement liées et viscéralement attachées à celles de l’Algérie », a fait savoir le ministre de l’intérieur Kamel Feki, soulignant que les deux pays œuvrent de concert à renforcer la sécurité dans les régions frontalières afin de les protéger contre la menace terroriste et les réseaux opérant dans la contrebande et le crime organisé.

C’était à l’ouverture de la première session de la commission mixte pour la promotion et le développement des régions frontalières Tuniso-algériennes dont les travaux ont démarré, aujourd’hui, lundi, à Alger.

Dans une vidéo publiée sur la page officielle Facebook du département de l’intérieur, le ministre a mis l’accent sur l’importance de la coordination étroite entre les services sécuritaires des deux pays au niveau de zone frontalière, soulignant que la conjoncture régionale et internationale appellent un surcroît de vigilance et de prudence au double plan central et régional afin de contrer les différents phénomènes.

Le ministre a saisi l’occasion pour mettre en avant le rôle central et majeur des populations des zones frontalières dans le soutien des efforts des institutions sécuritaires et militaires dans la lutte anti-terroriste, soulignant que la lutte contre ce phénomène ne peut être appréhendée que le cadre d’une approche globale centrée autour de la promotion des conditions de vie des habitants des zones frontalières et de la création des opportunités d’emploi en leur faveur.

Pour ce faire, a-t-il dit, il est nécessaire de mettre sur pied une stratégie commune permettant de développer ces régions, tout en prenant en considération les spécificités ainsi que les avantages préférentiels afférents à chaque gouvernorat.

Aujourd’hui, lundi, dans le cadre des travaux de la première session de la commission mixte pour la promotion et le développement des régions frontalières Tuniso-algériennes, des entretiens bilatéraux ont eu lieu entre les gouverneurs tunisiens avec leurs homologues algériens.

L’objectif de ces entretiens étant de préparer « une feuille de route » qui soit en mesure de mettre sur pied une approche commune visant à développer et à promouvoir les gouvernorats frontaliers entre les deux pays.

Dans le cadre de sa visite de travail en Algérie, le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki s’est rendu au centre de commandement et de contrôle de la Sûreté de l’Etat d’Alger en compagnie du ministre algérien de l’Intérieur, des Collectivités locales et du Développement urbain, Ibrahim Mourad.

La visite s’inscrit dans la perspective de la promotion et du raffermissement de la coopération sécuritaire bilatérale entre les deux pays.