Les crédits à la clientèle, nets des provisions et d’agios réservés, sont passés de 6 062,5 millions de dinars à fin septembre 2018 à 5 789,0 millions de dinars à fin septembre 2019, enregistrant ainsi une régression de 273,5 millions de dinars ou 4,5%.

Les dépôts et avoirs de la clientèle sont établis à fin septembre 2019 à 5 629,6 millions de dinars affichant une progression de 181,3 millions de dinars soit 3,3% par rapport au 30 septembre 2018.

Les produits d’exploitation bancaire ont enregistré une augmentation de 72,5 millions de dinars ou 12,0% par rapport à la même période en 2018.

Les charges d’exploitation bancaire ont enregistré une hausse de 49,3 millions de dinars par rapport à la même période en 2018.

Le Produit Net Bancaire a atteint 297,5 millions de dinars au titre des neufs mois de 2019 contre 274,4 millions de dinars pour la même période de 2018 soit une hausse de 8,4%.

Le coefficient d’exploitation qui intègre la charge de contribution au fonds de garantie des dépôts bancaires introduite depuis 2018, a atteint 39,5% au titre des neufs mois de 2019 contre 39,4% pour la même période de 2018.

Hors la charge de contribution au fonds de garantie des dépôts bancaires, le coefficient d’exploitation s’établit à 36% au titre des neufs mois de 2019 contre 35,8% pour la même période de 2018.

AMEN BANK a élargi l’utilisation « d’AmenPay » son application de Mobile Payement

Dans le cadre de la stratégie nationale de « Décashing » et d’inclusion financière et faisant suite aux résultats positifs sur l’ensemble de ses tests techniques, notamment au niveau d’une première expérience menée au sein de l’Ecole ESPRIT, puis ensuite auprès de la chaîne américaine des restaurants «Chili’s Tunisie», AMEN BANK a élargi l’utilisation de son application de Mobile Payement «AmenPay», auprès des restaurants «Geek». Cette solution, entièrement sécurisée, fonctionne sur les technologies «QR Code» et NFC de mobile à mobile.