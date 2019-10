La troisième édition de la Foire du meuble du Sahel sera organisée, du 24 octobre jusqu’au 4 novembre prochain, par la société Zitouna des foires, en coopération avec la délégation régionale de l’office national de l’artisanat et le centre des affaires de Monastir. Près de 30 mille visiteurs sont attendus à cet événement.

Sous le slogan “valoriser l’industrie du meuble c’est soutenir le produit national”, la foire connaîtra la participation de 60 exposants tunisiens.

Une conférence autour du thème de l’investissement et de la créativité au service du secteur des meubles sera organisée le 29 octobre courant, avec la participation du centre technique d’industrie du bois et d’ameublement, l’office national de l’artisanat, le centre sectoriel de formation aux métiers du bois de Monastir, l’association Enda inter-arabe et l’association des jeunes leaders.

La conférence permettra d’évoquer la valorisation des déchets du secteur du bois et les opportunités d’investissement dans ce domaine.

L’intégration de la spécialité de l’industrie navale et de la réparation des bateaux au sein du centre sectoriel de formation aux métiers du bois de Monastir, sera également discutée, lors de cette rencontre.