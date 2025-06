Le Salon International du Plastique Plastic Expo 2025 se tiendra du 17 au 20 juin 2025 au Parc des Expositions du Kram à Tunis . Cet événement biennal reste le rendez-vous professionnel incontournable pour les acteurs de la filière plasturgie en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient.

Selon un communiqué publié dans le site “Plastic Expo”, Plus de 200 exposants issus de divers pays, notamment la Chine, l’Égypte, l’Espagne, la France, la Malaisie, le Maroc, le Qatar et la Turquie, sont attendus lors de cette 17e édition qui mettra en avant les dernières innovations dans les technologies de transformation, les matériaux biosourcés, les solutions de recyclage et l’économie circulaire.

Plastic Expo 2025 offrira un espace privilégié pour le lancement de nouveaux produits, la création de partenariats industriels et l’exploration des marchés régionaux et internationaux. Le salon prévoit également un programme technique riche avec des conférences, des ateliers et des rendez-vous B2B animés par des experts internationaux.

Depuis sa première édition, Plastic Expo a toujours été un miroir des évolutions du secteur plasturgique, en particulier en matière de développement durable et d’innovation technologique. Cette 17e édition s’inscrit dans cette dynamique, en accompagnant les entreprises dans leurs transitions écologiques et industrielles.

L’événement attire chaque édition un public varié : fabricants, transformateurs, distributeurs, investisseurs et décideurs politiques, ainsi que des délégations officielles venues explorer les opportunités offertes par une filière en plein renouveau.