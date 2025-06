La Tunisie participe au salon international de l’agroalimentaire “Food and Beverage West Africa”, qui se tient à Lagos, au Nigéria, du 10 au 12 juin courant.

Organisée par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), avec le soutien de l’Ambassade de Tunisie à Abuja, cette participation vise à valoriser les produits emblématiques tunisiens et à accompagner sept entreprises nationales dans leur démarche de prospection du marché ouest-africain. Parmi elles, six appartiennent au consortium “Taste Tunisia”, indique le CEPEX

La Tunisie y participe avec un pavillon de 36 m² où sont exposés plus d’une quinzaine de produits (huile d’olive, dattes, conserves, pâtes alimentaires, couscous, mayonnaise, margarine, huile végétale, sauces, antipastis, biscuits, fromages, jus et boissons, et machines dédiées à la gestion et au recyclage des déchets) .

Le bureau du CEPEX à Abuja a renforcé cette présence tunisienne par l’organisation de rencontres B-to-B, d’échanges institutionnels et de visites ciblées sur le terrain, notamment dans les principales grandes surfaces de Lagos.

Dès la première journée, les exposants tunisiens ont réalisé près d’une centaine de rendez-vous avec des importateurs et distributeurs, majoritairement nigérians mais également venus de pays voisins tels que le Cameroun et le Bénin, selon le CEPEX.

Les exportations tunisiennes vers le Nigeria ont connu une progression spectaculaire. Elles sont passées de 7 millions de dinars tunisiens durant les quatre premiers mois de 2024 à 82 millions de dinars à fin avril 2025, positionnant désormais le Nigeria parmi les premières destinations subsahariennes des exportations tunisiennes..