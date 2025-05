La Tunisie participe au Salon International de l’Huile d’Olive 2025, organisé par l’Agence de promotion des investissements agricoles en coopération avec l’Office national de l’huile, dans la ville espagnole de Jaén, du 14 au 17 mai 2025.

Ce salon est considéré comme l’un des événements internationaux les plus importants consacrés au secteur oléicole dans le monde.

Ce salon biennal est considéré également comme une plateforme stratégique qui rassemble les acteurs les plus importants de la chaîne de valeur de l’huile d’olive.

Participent à cette manifestation, les producteurs et exportateurs d’huile d’olive, des experts, des chercheurs et des fabricants d’équipements et de technologies modernes dans le domaine, notant que la première journée a été marquée par la visite de l’ambassadeur de Tunisie en Espagne au pavillon tunisien.

La participation tunisienne à la manifestation consiste notamment en l’exposition de certaines variétés d’huiles tunisiennes couronnées dans des concours nationaux et internationaux, à l’instar du concours national de l’Office national de l’huile et le concours “Mario Solinas”, ainsi que d’autres concours internationaux.

La participation tunisienne comprend également l’organisation de séance de dégustation, des huiles locales originaires de Tunisie, assurée par un expert spécialisé en dégustation de l’Office national de l’huile, dans le but de faire connaitre ses avantages et la richesse de les saveurs et variétés d’huile, en plus de la mise en place d’un espace destiné aux rencontres bilatérales entre professionnels et investisseurs afin de valoriser les opportunités de partenariat et de promouvoir le produit tunisien sur le marché mondial.