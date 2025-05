Plus de 100 exposants représentant 17 pays participeront au Salon International de l’Alimentation pour l’Afrique (IFSA Africa), qui se tiendra du 9 au 11 juillet 2025 au palais des expositions du Kram à Tunis.

Placé sous le thème « Au service du développement du partenariat et des échanges intra-africains », l’événement sera organisé sous le patronage du Ministère du Commerce et du Développement des Exportations et du Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie.

Selon le site web du salon IFSA Africa, l’événement devrait attirer plus de 7800 visiteurs professionnels de 28 pays, dont plus de mille participants internationaux. Des exposants de Belgique, France, Italie, Sénégal, Ghana, Turquie, Iran et Pakistan, entre autres, présenteront leurs innovations dans toute la chaîne de valeur agroalimentaire.

L’IFSA Africa couvrira l’ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire, de la production agricole aux technologies alimentaires, en passant par les équipements industriels et les solutions d’emballage.

Pour faciliter les échanges internationaux, le salon propose un programme d’acheteurs hébergés, offrant à 73 acheteurs internationaux sélectionnés un accès privilégié aux innovations du secteur. Cette initiative vise à stimuler les exportations africaines et à renforcer la présence des produits du continent sur les marchés mondiaux.

Des ateliers techniques, des conférences sectorielles et des sessions de mise en relation complèteront le programme, visant à stimuler les collaborations et l’innovation dans l’industrie alimentaire africaine.

En marge de l’IFSA Africa se dérouleront les Concours Internationaux d’Huile d’Olive de Carthage et la Coupe Internationale des Chefs de Carthage, renforçant ainsi l’attractivité de l’événement.

Ce salon s’inscrit dans une stratégie de renforcement des partenariats économiques intra-africains et d’accès aux marchés internationaux pour les entreprises du continent.